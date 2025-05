Lei ha già trionfato sui social

La cantante spagnola Melody si prepara per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea il 17 maggio. Sebbene la Svezia e l’Austria siano attualmente favorite secondo i sondaggi, Melody, con il suo brano “Esa diva”, si sta imponendo come outsider. Nata a Siviglia nel 1990, Melody ha iniziato a studiare canto a sei anni, influenzata dal padre, ex membro dei Los Kiyos. A soli undici anni, nel 2001, pubblicò il suo primo album e raggiunse la notorietà con “El baile del gorila”. Dopo aver tentato di partecipare all’Eurovision nel 2005, quest’anno avrà finalmente l’opportunità di rappresentare la Spagna.

Il brano “Esa diva” racconta la lotta di una donna in un mondo musicale difficile. Nonostante la Svezia, rappresentata da KAJ, continui a dominare le quote, Melody ha conquistato il pubblico dei social media, dove i suoi post ricevono un numero sorprendente di apprezzamenti, superando concorrenti di altre nazioni. Il suo post ufficiale ha ottenuto 66.000 like, mentre Germania e Regno Unito si attestano sotto i 25.000. Questa popolarità è un chiaro segnale dell’interesse crescente nei suoi confronti.

L’esibizione di Melody è attesa con grande interesse e potrebbe rivelarsi decisiva per la sua ambizione di vittoria. L’Eurovision è un palcoscenico cruciale per la cantante, e il pubblico aspetta di vedere come si presenterà sul palco di Basilea, in un evento trasmesso in diretta su Rai 1.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it