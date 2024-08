lei ha chiesto il divorzio

Dopo settimane di rumors e di notizie poco certe è giunto il comunicato che tanti di noi aspettavano. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di divorziare e hanno così depositato le carte in tribunale. La decisione arriva nel giorno del loro secondo anniversario.

La super coppia

Ecco che cosa hanno detto i due super vip.

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno divorziando: l’annuncio giunge nel giorno dell’anniversario

Fino a pochi giorni fa si parlava di una crisi matrimoniale che vedeva come protagonisti i super divi americani Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore fatta di tira e molla, ma qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Sono sempre apparsi distanti e non si supportavano nemmeno più sui social. Il tutto dopo due soli anni di matrimonio, epoca in cui una coppia dovrebbe ancora andare d’amore e d’accordo. Le voci di questa crisi hanno trovato conferma in quanto Jennifer e Ben hanno deciso di divorziare.

I due si conoscono dai primi anni 2000, quando avevano cominciato a collaborare in alcuni film. Avevano poi deciso di sposarsi nel 2004 ma avevano annullato il matrimonio in quanto non riuscivano a gestire la presenza dei media.

Depositate le carte del divorzio

Come detto prima, la crisi di coppia durava da tempo, ma pare che i due abbiano fatto di tutto per salvare il loro legame e il loro matrimonio. Purtroppo però questa volta non sono riusciti a rimarginare quel senso di rottura che si è impadronito della loro storia.

Ben e Jennifer

Dopo tante indiscrezioni, quindi, è stato comunicato come J-Lo e Ben abbiano depositato le carte del divorzio presso il tribunale di Los Angeles. Sembra anche che nel documento non si parli di accordi prematrimoniali e nemmeno di cause esterne che avrebbero favorito la fine di questo sacro vincolo.

Non si parla quindi di tradimenti o mancanze di rispetto, ma molto più semplicemente i due hanno capito di non amarsi più, decidendo di prendere strade diverse. Sicuramente i fan non prenderanno molto bene questa notizia, ma sempre si può parlare di lieto fine.