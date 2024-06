“Lei ha 20 anni in meno” Armando Incarnato esce allo scoperto: sta con lei

L’influencer Deianira Marzano, come spesso accade, ha ricevuto tre indiscrezioni sull’ex cavaliere di Uomini e Donne e le ha prontamente condivise

È scoop per un personaggio televisivo molto noto, specie ai fan del date show più seguito d’Italia. Uno degli ex cavalieri di Mediaset sarebbe stato paparazzato con una nuova fiamma. La notizia sorprendente e di grande interesse per tutti gli appassionati e gli affezionati telespettatori riguarda Armando Incarnato di Uomini e Donne.

Ebbene, pare che Armando abbia trovato l’amore. Infatti, sarebbe stato avvistato recentemente con quella che sembra essere la sua nuova fidanzata. Non solo l’indiscrezione: sarebbero emersi anche i primi dettagli sulla ragazza e sul suo aspetto, fatto che rende ancora più intrigante il tutto.

Sembra che l’ex cavaliere del popolare programma di Canale 5 abbia incontrato una bellezza davvero notevole, di quelle da restare a bocca aperta. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Armando Incarnato, quindi, ha incontrato una persona speciale ma, pare che sia significativamente più giovane di lui. Le voci dicono che sia, adesso, ufficialmente, la sua fidanzata.

L’influencer Deianira Marzano, come spesso accade, ha ricevuto tre segnalazioni al riguardo e le ha prontamente condivise con i suoi follower sui suoi canali ufficiali. Adesso, dopo l’indiscrezione pubblicata dalla “regina” del gossip, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Armando.

Incarnato ha lasciato Uomini e Donne da un po’ di tempo e, a quanto pare, non tornerà presto, nonostante le voci degli ultimi giorni. Se fosse del tutto vera la notizia su questa nuova fidanzata, sarebbe difficile il rientro nel programma, appunto perché avrebbe trovato una certa stabilità sentimentale.

La prima segnalazione sui social affermava testualmente: “Armando di Uomini e Donne è in una pizzeria a Fuscaldo Marina (Cosenza) con una bellissima ragazza dai lunghi capelli neri”. Un’altra persona ha anche aggiunto: “Ciao Deia, sono a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. C’è Armando di UeD con una ragazza giovane, con lunghi capelli neri, bellissima”. La segnalazione più recente ha poi fornito dettagli ancora più specifici: “Armando di UeD sta con Noemi, che ha 20 anni meno di lui. Stanno insieme ufficialmente già da tempo, a livello di famiglia!”. Al momento non ci sono foto che ritraggono Armando insieme a lei, ma vedremo nel prossimo futuro cosa verrà alla luce.