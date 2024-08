“Lei è stata beccata sotto casa sua” il gossip impazzisce, dopo il matrimonio finito il famosissimo attore esce allo scoperto

Un nuovo gossip sta letteralmente spopolando nelle ultime ore e vedrebbe come protagonisti due comici molto amati. Virginia Raffaele e Checco Zalone sono stati beccati mentre entravano ed uscivano dallo stesso edificio.

Virginia Raffaele e Checco Zalone

Che cosa ci nascondono?

Virginia Raffaele e Checco Zalone stanno insieme

Da qualche tempo circola un rumor secondo il quale Virginia Raffaele e Checco Zalone sarebbero una coppia. I due, che nella vita sono attori e comici, sono stati spesso beccati in atteggiamenti sospetti e molto intimi.

Checco Zalone

Uno tra i primi ad infiammare il gossip in merito a questa storia era stato proprio Fabrizio Corona che aveva pubblicato la news che vedeva una relazione fra i due. La Raffaele aveva però smentito ogni dichiarazione, in quanto i due si sono sempre descritti come grandi amici.

Ora però tutto potrebbe aver assunto una dinamica diversa, in quanto Checco Zalone ha posto fine alla sua relazione con Mariangela Eboli, dalla quale ha avuto due figlie. Forse, ora, i due potranno ufficializzare la loro relazione, sempre detto che la stessa esista davvero.

I due comici beccati insieme nello stesso palazzo

A quanto pare la ciliegina ha sulla torta riguarderebbe un gossip che vedrebbe i due comici entrare e uscire dallo stesso portone. I due sono stati beccati in più occasioni mentre entravano e uscivano da un portone del Rione Monti.

Virgina Raffaele

Ovviamente non per questo devono essere una coppia, ma pare proprio strano che siano soliti frequentare lo stesso palazzo mentre in pubblico molto difficilmente appaiono insieme. Al momento, comunque, questa notizia rimane una semplice indiscrezione, in quanto nessuno dei due ha voluto ufficializzare ma nemmeno smentire questo rumors.

Il portale di Dagospia però, avrebbe dichiarato l’esistenza di una reale frequentazione fra i due attori, i quali, magari, manterranno il segreto ancora per un po’. C’è perfino chi dice che la relazione di Checco Zalone sia sfumata proprio per colpa di Virginia Raffaele. Il comico, però, ha sempre dichiarato che la crisi con Mariangela fosse già iniziata diverso tempo prima.