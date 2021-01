Ieri sera Emma Marrone ha condiviso un articolo dal titolo super trash: “Lei gli dedica Amami della Marrone alla radio, ma lui la lascia in diretta“. La vincitrice di Amici si riferisce ad un episodio accaduto anni fa, quando una ragazza ospite di Radio Tribù dedicò il celebre pezzo della Marrone al fidanzato, che però decise di rompere con un messaggio. La cantante si è messa a ridere ed ha ironizzato tirando in ballo l’amica Alessandra Amoroso (qui potete ascoltare il loro nuovo duetto): “L’ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Ale ahahahah“.

Non voglio giudicare il ragazzo di Cristina, perché per quanto io apprezzi Emma, invece sarei pronto a mollare il mio ragazzo se mi dedicasse una delle canzoni del tizio dei piccioni e dei bambini che fanno ooh.

Molti ascoltatori hanno accusato la radio di aver architettato questa storia per creare chiacchiericcio, ma loro hanno smentito con un comunicato.

“Ci avete tempestato di mail con la richiesta di informazioni su Cristina, abbiamo la posta piena. Quello che è successo lo avete sentito in diretta durante “Showbiz” con Dino&Fabio di martedì e grazie alla webcam abbiamo la registrazione video dell’accaduto. Siamo rimasti di stucco anche noi perché Cristina è una fan della Tribù e ci aveva inviato diverse mail per venire in radio ma non avevamo mai potuto accontentarla.

Venerdì 15 marzo ci invia l’ennesima mail dove ci chiede di poter venire in radio e dedicare “AMAMI” al suo Roberto perché Emma rappresenta la colonna sonora della loro storia dato che si erano conosciuti proprio ad un suo concerto.

Questa volta la richiesta ci è sembrata una storia talmente bella da raccontare che abbiamo deciso in redazione di invitarla come ospite durante la trasmissione di Dino&Fabio. La puntata doveva iniziare con la dedica a Roberto per proseguire con l’intervista di lei che raccontava la loro storia legata ad Emma. Tra l’altro prima della diretta ci aveva raccontato alcuni aneddoti molto divertenti sul loro primo concerto ed in redazione avevamo pensato di fargli la sorpresa alla fine della puntata con la telefonata da parte di Emma che la redazione stava cercando di contattare.

A questo punto il colpo di scena lo avete vissuto con noi e subito dopo l’uscita di Cristina dallo studio c’è stato un momento di confusione che tra l’altro avete sentito in diretta. Abbiamo messo il video in rete perché il fatto era già stato vissuto in diretta ma senza immagini in molti non avevate capito la dinamica e perché dopo la confusione, la trasmissione fosse stata ripresa dopo 20 minuti circa e senza l’ospite. Ora speriamo abbiate capito perché non avevamo più l’ospite.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Cristina sperando di poter raccontare in diretta con il suo Roberto a fianco i loro aneddoti su Emma”.