lei 54 anni, lui 38 sono più innamorati che mai

Naomi Campbell avrebbe indossato un abito in pizzo nero firmato Dolce & Gabbana, mentre il marito ha optato per uno smoking bianco estivo.

Ci sono nomi del mondo della grande Moda che non passano mai nella memoria collettiva. Su tutti, una modella che conoscono tutti da una parte all’altra del pianeta, quello di Naomi Campbell, capace di far parlare di sé sempre e comunque. Aveva già sorpreso tutti con l’annuncio della maternità, ma Naomi Campbell non finisce di fare notizia.

La storica modella che ha incantato le passerelle di mezzo mondo, ha compiuto un altro passo importante. Pare proprio che abbia fatto quel passo: si è sposata in gran segreto. Un matrimonio che non è stato esattamente “pubblicizzato” come accade con ogni celebrità che si rispetti.

Secondo una fonte vicina al marito, confermata anche da ‘Novella 2000’, la celebre top model ha celebrato le nozze in un lussuoso yacht al largo di Dubai. Il fortunato sposo di Naomi Campbell, noto nel mondo dello spettacolo, ha 16 anni meno di Naomi. I dettagli sul matrimonio sono scarsi, ma si sa che la cerimonia è stata decisamente privata. Ecco spiegate le pochissime informazioni.

Naomi Campbell avrebbe indossato un abito in pizzo nero firmato Dolce & Gabbana, mentre il marito ha optato per uno smoking bianco estivo. Secondo le poche fonti, il vero lusso non era espresso negli abiti, quanto nel luogo della celebrazione. Si trattava, infatti, di uno yacht dal costoso affitto di 22.000 euro al giorno.

Naomi Campbell, ora 54enne, è diventata la moglie di Mohammed Al Turki, un influente produttore cinematografico saudita. Arriva così il primo matrimonio per la modella; in passato non si era arrivati a questo punto, con le relazioni con il bassista degli U2 Adam Clayton e l’imprenditore Flavio Briatore, con cui ha mantenuto un buon rapporto.

Mohammed Al Turki, 38 anni, è il CEO della Red Sea Film Foundation e un produttore cinematografico di successo in Medio Oriente. Tra i suoi lavori più noti figurano La frode del 2012 con Richard Gere, 99 Homes del 2014 con Andrew Garfield e Confini e dipendenze del 2021 con Gary Oldman.