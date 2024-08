lei 49 anni, lui solo 25

La notizia che è apparsa oggi, mercoledì 28 agosto, sul settimanale Diva e Donna se fosse confermata susciterebbe senz’altro scalpore. Si tratta dell’indiscrezione secondo la quale Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini sarebbero una “coppia“.

voci di flirt tra Mosetti e Bettarini Junior

La nota showgirl starebbe trascorrendo un periodo di vacanza in compagnia proprio del figlio di Simona Ventura. Il clamore di questa possibile nuova relazione deriva dal fatto che la stessa Mosetti, ormai diciassette anni fa, ebbe una storia col padre del giovane personal trainer, mentre lui era ancora sposato con la famosa conduttrice.

“Clamoroso: Mosetti, prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”.

Ovviamente, è possibile altresì che si tratti semplicemente di una “paparazzata” e che i due si siano ritrovati solo nella medesima location in compagnia di amici comuni.

showgirl italiana

Antonella Mosetti all’epoca della sua relazione con Bettarini Senior: “Simona Ventura si arrabbiò e mi fece una partaccia”

Queste le parole della Mosetti rilasciate a GossipBlog che ricorda come iniziò la sua storia con Stefano Bettarini:

“Con Bettarini iniziamo a frequentarci, ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa Davide per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: ‘È comunque mio marito, il padre dei miei figli’.”

Ed ancora:

“Io non ho avuto un flirt, ma una storia di 7-8 mesi con Stefano. Non ero una delle sue amanti notturne anche perché non lo sono mai stata di nessuno. Ho sempre avuto poche storie e lunghe. Lui sa benissimo chi sono. Nella Casa si creano certe sinergie e dici cose che pensi che non vengano ascoltate. Lui si era tolto il microfono, voleva fare il figo, come fanno gli uomini dopo il calcetto. Stefano è un mio grande amico, ho una grande stima per lui”.

Niccolò Bettarini in compagnia dei genitori

Non ci resta dunque che attendere le eventuali reazioni dei diretti interessati.