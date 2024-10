Lei 46 anni, lui 31, ma sono innamoratissimi.

Una foto enigmatica pubblicata sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis ha suscitato voci riguardo a un possibile matrimonio con il suo attuale compagno Georgian Cimpeanu. La celebre showgirl, nota per la sua bellezza, si trova ora al centro di speculazioni su future nozze, dopo il divorzio dal suo primo marito, il medico Brian Perri. La foto in questione, condivisa nelle storie di Instagram, mostra un cartellone pubblicitario che promuove matrimoni lampo, con la scritta: “Vi portiamo da Las Vegas a Los Angeles – Matrimoni in 24 ore”.

Questa pubblicazione ha acceso l’immaginazione dei numerosi fan di Canalis, che si chiedono se ci sia un messaggio nascosto o se si tratti di una provocazione nei confronti di Cimpeanu. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di nessuno dei diretti interessati.

Elisabetta Canalis ha avviato una nuova relazione con Georgian Cimpeanu dopo aver concluso la sua lunga storia con Brian Perri. Cimpeanu, che era il suo preparatore atletico, ha condiviso con lei lunghi allenamenti che hanno dato vita a una relazione appassionata, ormai in corso da un anno. Recentemente, Cimpeanu si è trasferito a Los Angeles per iniziare una convivenza con Canalis, e la coppia appare sempre più unita, spesso in compagnia della figlia Skyler, avuta dalla showgirl con il suo ex.

I fan della Canalis sono ora in attesa di notizie che possano chiarire il significato della foto e le possibili nozze tra la showgirl e Cimpeanu. Le voci di un matrimonio imminente potrebbero rivelarsi fondate o essere semplici speculazioni, ma l’attesa per ulteriori aggiornamenti continua a crescere. A dispetto delle intrighi e delle speculazioni, attualmente la coppia sembra godere di un momento felice e stabilito insieme, con i fan che sperano in una conferma ufficiale delle loro aspettative romantiche.