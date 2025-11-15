LEGO Technic Excavator Volvo EC500 Hybrid – Kit Costruzione 42215

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €399.99 – €355.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

LEGO Technic Excavator Volvo EC500 Hybrid – Model Kit to Build for Adults – Motorized Construction Vehicle with Movable Arm and Tracks, and Interchangeable Tools – Gift Idea – 42215

LEGO Technic Escavatore Volvo EC500 Hybrid – Kit per Costruire per Adulti

Scopri il mondo delle costruzioni con il set LEGO Technic dedicato all’Escavatore Volvo EC500 Hybrid. Questo modello dettagliato ti permette di assemblare una potente macchina da cantiere, ricca di autentiche funzionalità motorizzate.

Un’esperienza di costruzione unica

Questo set è ideale per gli adulti che amano costruire e collezionare modelli di veicoli. Con movimenti realistici e design accurato, potrai sentirti un vero esperto del settore delle costruzioni. L’escavatore presenta un braccio mobile, una benna intercambiabile e un martello, così potrai ricreare le azioni di un vero escavatore Volvo!

Funzionalità avanzate

Il modello è dotato di un motore alimentato a batteria, che ti permetterà di esplorare emozionanti funzioni, come:

Movimento coordinato del braccio e dell’avambraccio grazie alla scatola degli ingranaggi.

Controllo manuale delle porte della cabina, delle tracce e della torretta girevole.

In aggiunta, il set include batterie ricaricabili per un funzionamento senza interruzioni.

Istruzioni digitali e design accattivante

L’app LEGO Builder ti offre istruzioni digitali dettagliate, rendendo la costruzione ancora più coinvolgente. Dopo aver completato il modello, avrai un vero pezzo da esposizione, perfetto per mostrare la tua passione per il design e le macchine da cantiere.

Un regalo perfetto

Cerchi un’idea regalo unica? Questo set è un’ottima scelta per gli appassionati di costruzioni e per chi ama cimentarsi in progetti creativi.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questo fantastico kit: inizia il tuo viaggio nel mondo LEGO Technic oggi stesso!

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo