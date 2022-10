Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, annunciata la Galactic Edition

Warner Bros. Games, TT Games, The Lego Group e Lucasfilm Games hanno pubblicato un nuovo trailer della Galactic Edition di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, disponibile in digital delivery e fisica dal 1° novembre. Il trailer mostra sei nuovi pacchetti personaggio che aggiungono altri 30 personaggi giocabili nel titolo, che comprende tutti i nove film della saga degli Skywalker e tredici pacchetti di personaggi giocabili provenienti dall’intera galassia. Il pacchetto aggiungerà Capitano Rex, Darth Maul, Asajj Ventress, Savage Opress e Gar Saxon. Il pacchetto personaggi Lego Star Wars: Vacanze Estive porterà invece le versioni festive di Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Finn in camicia hawaiana, Emperor Palpatine in costume e R2-D2, con un maglione natalizio.

Il pacchetto Star Wars: Ribelli arriverà il 15 novembre e aggiungerà al gioco Sabine Wren, Ezra Bridger, Grand’ammiraglio Thrawn, Kanan Jarrus e Hera Syndulla, Lo stesso giorno arriverà il pacchetto Star Wars: Obi-Wan Kenobi, che includerà Ben Kenobi, Darth Vader, Reva Savander (Terza Sorella), Il Grande Inquisitore e Quinto Fratello. Il 29 novembre sarà il turno del pacchetto personaggio Star Wars: Andor, che aggiungerà Andor, Luthen Rael, Syril Karn, Il Supervisore Dedra Meero e Bix Caleen, e del pacchetto Star Wars: Il Libro di Boba Fett che includerà Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto, e The Armorer. Questi nuovi pacchetti personaggio saranno disponibili come parte della Collezione Personaggi 2, all’interno della Galactic Edition di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker oppure acquistabile in bundle con la Collezione Personaggi 1 a €24,99. Sarà anche possibile acquistare singolarmente le due Collezioni Personaggi a €14,99 ciascuna, mentre i pacchetti personaggio individuali saranno disponibili a €2,99. La Galactic Edition comprenderà anche i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale.