Lego Pokémon in arrivo

Lego Pokémon in arrivo

La Pokémon Company e Lego hanno rivelato le prime immagini dei prossimi set di Lego Pokémon. I set Lego Pokémon saranno lanciati in tempo per il anniversario di Pokémon e il primo gruppo di set, che include Pikachu, Eevee, Charizard, Venusaur e Blastoise, sarà rilasciato il 27 febbraio.

Il set Pikachu e Pokéball costerà 199,99 dollari e conterrà 2050 pezzi. Il set Eevee costerà 59,99 dollari e conterrà 567 pezzi. Il set più grande del primo lotto è il set Venusaur, Charizard e Blastoise, che costerà 649,99 dollari e conterrà 6838 pezzi.

Inoltre, è stato rivelato il LEGO Pokémon Kanto Region Badge Collection, che sarà disponibile solo pre-ordinando il set Pokémon Lego Venusaur, Charizard e Blastoise. Per i membri di Lego Insiders, sarà disponibile una piccola replica di un Pokémon Center per 2500 punti Insider, che possono essere guadagnati attraverso acquisti nei negozi Lego.

Julia Goldin, chief product & marketing Officer del Gruppo Lego, ha dichiarato: “Portare il mondo di Pokémon alla vita con i mattoncini Lego è sia un’opportunità emozionante che una grande responsabilità. Abbiamo lavorato per combinare i nostri mondi in un modo che celebri truly la creatività, l’avventura e la meraviglia che Pokémon rappresenta”.

