LEGO Icone Il Signore degli Anelli: Barad-dûr – Modellino Costruibile della Torre di Sauron con Personaggi e Funzionalità, Idea Regalo per Adulti e Fan

Descrizione Prodotto

Benvenuti a Barad-dûr

Viaggia nella Terra di Mezzo con questo set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr per adulti.

Una replica autentica

Crea una replica meticolosamente dettagliata di 5.471 pezzi della minacciosa fortezza che sovrasta la Terra di Mezzo.

Il Signore degli Anelli: Barad-dûr LEGO Icons

Perfetto per l’esposizione

Crea un display accattivante per la casa o l’ufficio.

Occhio di Sauron

Accendi il mattoncino luminoso per illuminare l’occhio.

Interni dettagliati a 5 livelli

Con una biblioteca, una fucina di armi e lo studio di Sauron.

Ricco di dettagli del film

Ruota la manopola per sollevare la gabbia dell’orco.

La sala del trono di Sauron

Apri il trono per rivelare un messaggio nascosto.

Include 10 minifigure

Crea epiche scene con i personaggi iconici dei film.

Un’idea regalo a tema cinematografico

Questo set LEGO Icons è un progetto gratificante o un regalo per i fan della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Modellino da costruire LEGO Icons de Il Signore degli Anelli: Barad-dûr: realizza una replica meticolosamente dettagliata della minacciosa fortezza, con l’alta torre LEGO in mattoncini e il minaccioso Occhio di Sauron che svetta sulla Terra di Mezzo

Cosa c’è nella scatola: questo set di costruzione creativo contiene la replica di Barad-dûr oltre e 10 minifigure dei personaggi LEGO de Il Signore degli Anelli, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam e Gollum e Gothmog

Caratteristiche e funzioni: il cancello nero è automatizzato, l’Occhio di Sauron si illumina e la struttura modulare a 4 sezioni presenta stanze dettagliate, tra cui una fucina di armi, una sala del trono e una prigione

Set LEGO per adulti ricco di accessori a tema cinematografico: contiene diversi accessori, tra cui armature e gli elmi della Bocca di Sauron e di Sauron, oltre all’Unico Anello, la luce di Eärendil e la mazza di Sauron

Regalo per gli amanti del cinema: questo set cinematografico LEGO Icons è un ottimo regalo per un uomo, una donna e per i fan adulti della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli

Include istruzioni stampate e per la costruzione digitale: l’app LEGO Builder contiene una versione digitale delle istruzioni di montaggio stampate incluse in questo set da costruzione LEGO Icons