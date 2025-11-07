Legnano riaccoglie Ergys Ballgjini, il centravanti albanese

Il centravanti albanese Ergys Ballgjini torna ufficialmente al Legnano, dopo aver già vestito la maglia lilla nella passata stagione. Ballgjini si è distinto per la sua generosità e combattività, e la sua presenza in squadra contribuirà a formare una coppia interessante in attacco con De Luca, grazie alle loro qualità tecniche e fisiche. Questo trasferimento arriva in un periodo in cui si attende qualche novità dal mercato di riparazione invernale.

Nella prima parte del campionato attuale, Ballgjini ha giocato nel Mariano, dove ha collezionato sei presenze e segnato tre reti. Alto 191 centimetri, è un attaccante forte fisicamente e abile nel gioco aereo, portando con sé un’esperienza preziosa e una presenza importante nell’area di rigore avversaria.

Contestualmente, il club ha comunicato la risoluzione consensuale dei contratti con il centrocampista Cesare Giani e con l’esterno Vito Cutrignelli.