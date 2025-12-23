Legnano contro Vigevano in campo

Il Legnano tornerà a giocare l’11 gennaio e affronterà il Vigevano dell’ex allenatore Luca Cataldo. Il Vigevano è attualmente penultimo nel girone A del campionato d’Eccellenza e nella sua ultima partita ha perso 2-1 in trasferta contro la Solbiatese. Il Vigevano cambia spesso il suo assetto tattico, passando dal 4-3-3 al 4-4-2, e tra le sue file ci sono due ex giocatori del Legnano, il centrocampista Migliavacca e l’attaccante Ferulli.

Per il Legnano sarà importante riprendere il filo delle ultime partite positive e iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. Potrebbero arrivare nuovi giocatori per la rosa del Legnano, con il direttore sportivo Rolla che valuterà i casi insieme al presidente Sergio Zoppi. Il Legnano è pronto a giocarsi le sue carte per disputare un girone di ritorno molto avvincente. L’allenatore Gianluca Porro aveva preso il posto di Luca Cataldo sulla panchina del Vigevano dopo il suo esonero.