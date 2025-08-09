Legnago Salus: ingaggiato il talento Martin Montipò

Il Legnago Salus ha annunciato un nuovo innesto nel suo organico con l’ingaggio di Martin Montipò, talento classe 2000. Dopo un percorso significativo nelle giovanili del Parma, Montipò ha debuttato in Serie D con il Lentigione nella stagione 2019/20 e ha acquisito esperienza anche in Eccellenza con Felino e Traversetolo, prima di trasferirsi in Islanda per giocare nella massima serie.

Nel 2023, è tornato in Italia e ha brillato nuovamente con il Lentigione in Serie D, chiudendo la stagione con 22 presenze e 8 gol, che lo hanno portato a vestire la maglia della Giana Erminio. Nella scorsa stagione di Serie C, ha collezionato 26 apparizioni.

Montipò, trequartista di 1,92 metri, si distingue per la sua fisicità e versatilità. È capace di giocare sia come trequartista che come esterno offensivo, combinando abilità tecnica, visione di gioco e spirito di sacrifico. La sua carriera all’estero ha contribuito a sviluppare le sue capacità di adattamento e senso del gol.

Il Direttore Sportivo Giacomo Laurino ha espresso soddisfazione per l’acquisizione, sottolineando come Montipò rappresenti un tassello cruciale per il reparto offensivo della squadra. Con il suo arrivo, il Legnago Salus punta a rinforzare ulteriormente la sua manovra per la stagione 2025/26. Il club ha dato il benvenuto al nuovo giocatore, augurandogli un buon inizio del percorso con la divisa biancazzurra.