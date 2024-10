Legittima Difesa: Ombre e Silenzi della Lega

Giovedì 17 ottobre, Eros Di Ronza, un 37enne pregiudicato, è stato ucciso mentre tentava di rapinare un bar in viale Giovanni da Cermenate, Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario del bar, sentendo dei rumori, è sceso e ha colpito Di Ronza a morte con delle forbici. La dinamica dell’omicidio, al momento, sembra escludere l’ipotesi della legittima difesa: il barista avrebbe utilizzato le forbici già pronte al momento dell’intervento, e non sarebbe stato in una situazione di immediato pericolo. Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni, tra cui connazionali del barista di origine cinese, per chiarire i dettagli.

Un aspetto importante da chiarire riguarda se Di Ronza fosse armato durante il tentativo di rapina. Questo tragico evento arriva pochi giorni dopo un’altra rapina a Rozzano, nella quale un uomo era stato ucciso per un paio di cuffie.

Il silenzio della Lega di Matteo Salvini su questo episodio ha suscitato discussioni. Negli ultimi anni, la Lega ha spesso sostenuto la causa della legittima difesa per i commercianti che reagiscono a rapine, come nel caso di Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori, e di Cinzia Dal Pino, accusata di omicidio dopo aver investito un ladro. Molti utenti sui social media insinuano che il silenzio di Salvini derivi dal fatto che la vittima fosse un italiano con precedenti penali, mentre il presunto killer sarebbe di origine cinese.

La legittima difesa è regolamentata dall’articolo 52 del codice penale italiano, che esclude la punibilità di chi commette un reato per difendersi o difendere beni propri o altrui, purché la reazione sia proporzionata all’offesa. La legge si applica anche nel contesto di un’attività commerciale. È cruciale determinare quanti fossero i rapinatori e se ci fosse realmente una minaccia. Inoltre, si dovrà verificare se il barista fosse in possesso delle forbici prima dell’incidente o se le avesse prese dal bar stesso.

In sintesi, le indagini dovranno chiarire gli elementi chiave di questo tragico episodio, inclusa la legittimità della difesa del barista.