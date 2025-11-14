14.4 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Politica

Legislazione abruzzese: nuovi progetti per le aree interne

Da stranotizie
Legislazione abruzzese: nuovi progetti per le aree interne

Il Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale ha dato un parere favorevole su due progetti di legge: uno sui tirocini formativi nelle biblioteche e l’altro sul riordino dell’interruzione volontaria di gravidanza. La presidente Carla Mannetti ha guidato l’organismo nello studio delle clausole valutative presenti in queste proposte.

Durante la riunione, il Comitato ha anche approfondito la strategia regionale per la tutela della montagna e dei comuni delle aree interne. Dopo un’analisi della legislazione attuale in Abruzzo, si è manifestata l’intenzione di rivedere complessivamente le normative in linea con le discussioni in atto a livello nazionale.

Mannetti ha evidenziato l’importanza di seguire gli sviluppi provenienti dal Governo, sottolineando che l’aggiornamento della definizione di comune montano sarà cruciale per stabilire con precisione gli interventi regionali.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Rinnovo della Convenzione UISP-FCI per il ciclismo amatoriale
Articolo successivo
Manovra economica italiana: emendamenti in aumento al Senato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.