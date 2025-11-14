Legislazione abruzzese: nuovi progetti per le aree interne

Il Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale ha dato un parere favorevole su due progetti di legge: uno sui tirocini formativi nelle biblioteche e l’altro sul riordino dell’interruzione volontaria di gravidanza. La presidente Carla Mannetti ha guidato l’organismo nello studio delle clausole valutative presenti in queste proposte.

Durante la riunione, il Comitato ha anche approfondito la strategia regionale per la tutela della montagna e dei comuni delle aree interne. Dopo un’analisi della legislazione attuale in Abruzzo, si è manifestata l’intenzione di rivedere complessivamente le normative in linea con le discussioni in atto a livello nazionale.

Mannetti ha evidenziato l’importanza di seguire gli sviluppi provenienti dal Governo, sottolineando che l’aggiornamento della definizione di comune montano sarà cruciale per stabilire con precisione gli interventi regionali.