Leghe Fantacalcio: ecco la modalità Highlander, cos'è e come funziona

E’ una competizione di tipo ‘survivor’: in ogni turno di gioco non è necessario vincere, ma sopravvivere evitando l’eliminazione. L’eliminazione è sancita dai punteggi di giornata più bassi.

In fase di settaggio della competizione, il Wizard guiderà gli admin alla creazione di una competizione coerente per durata (giornate di gioco) ed eliminazioni (quante a turno) per fare in modo che “alla fine ne rimarrà uno solo”.

Non vince il migliore ma, in un certo senso, chi sopravvive meglio e più a lungo.

E’ per sua natura una competizione accessoria, consigliabile per qualsiasi Lega a prescindere dal numero di squadre partecipanti. Ben si adatta sia alle leghe standard, per le quali può essere consigliabile una sola eliminazione a turno, che a quelle molto numerose, con un numero di eliminazioni a turno più corposo.

Si tratta di un’alternativa alla coppa tradizionale, che premia le squadre più costanti in termini di rendimento e non quelle con il miglior exploit di giornata. Solo mantenendo un certo trend per un certo numero di giornate si può essere premiati come colui che ha resistito di più.

Cosa c’è da sapere:

è attivabile dal pannello competizioni dell’admin

Il numero di partecipanti iniziale deve essere sempre maggiore del numero di giornate di gioco della competizione (in una Lega da 10 partecipanti può durare un massimo di 9 turni di gioco con una sola eliminazione a turno)

Ad ogni turno di gioco deve corrispondere almeno una eliminazione

La competizione è sempre modificabile prima del suo inizio. A competizione iniziata non lo sarà più strutturalmente (durata ed eliminazioni). Dove possibile si potrà solo cambiare l’associazione delle giornate di gioco con le giornate di Serie A.

In caso di punteggi pari merito a ridosso della soglia di eliminazione sarà possibile ordinare tra due criteri disponibili:

1) Fantavoto più alto tra i calciatori che hanno preso parte al calcolo

2) Fantavoto più alto tra i calciatori in panchina non subentrati (in caso di miglior fantavoto pari, si passa al secondo. Solo a fine lista si passa eventualmente al criterio alternativo).

