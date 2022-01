L’incredibile intervento dei pompieri per aiutare il piccolo Leggs, il cavallo caduto nel fango che non poteva rialzarsi

La scorsa settimana, i vigili del fuoco di Darlington Township sono intervenuti per aiutare un cavallo anziano, chiamato Leggs, che purtroppo era caduto nel fango. Non riusciva proprio a rialzarsi da solo, infatti è stata proprio la sua amica umana a chiedere l’intervento degli agenti.

CREDIT: FACEBOOK

Questi eroi in divisa sono sempre pronti ad aiutare chi ne ha più bisogno, che si tratti di animali o esseri umani. Non si tirano mai indietro.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre nelle fattoria che si trova a Beaver County, in Pennsylvania. La proprietaria è una donna chiamata Emily Lesko, che ovviamente ha una grande passione per gli animali.

Leggs è il cavallo che ha da più tempo, ma vista la sua età avanzata sta avendo molti problemi di salute. Ha bisogno di cure e trattamenti, ma la sua amica umana non lo ha mai lasciato solo.

CREDIT: FACEBOOK

La scorsa settimana è avvenuto un episodio davvero terribile, che ha spaventato moltissimo la donna. L’animale non si sa per quale motivo, era riuscito ad uscire dal suo recinto. Quando Emily se ne è resa conto però, era ormai troppo tardi.

Il piccolo Leggs è stato trovato dalla donna mentre era a terra, in mezzo al fango. Era caduto, ma non aveva la forza necessaria per rialzarsi.

L’intervento dei vigili del fuoco per aiutare Leggs

CREDIT: FACEBOOK

La donna non avendo altra scelta, ha deciso di chiedere aiuto ai pompieri della stazione di Darlington Township, che vista la situazione sono intervenuti subito.

I tre vigili, per prima cosa, si sono messi vicino al cavallo e lo hanno riscaldato con una coperta. Nel frattempo, hanno pensato ad un piano geniale per riuscire a farlo rimettere in piedi. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Alla fine gli agenti hanno accompagnato di nuovo l’animale nel suo recinto. Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, solo grazie all’intervento di questi eroi in divisa.