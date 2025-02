“Leggo tante sciocchezze, le cose stanno così!” Sanremo, Masini rompe il silenzio sulla sua cover con Fedez

Marco Masini ha chiarito che la sua esibizione di “Bella Stronza” con Fedez al Festival di Sanremo non modificherà il testo originale, ma prevede l’aggiunta di nuove strofe. La performance, che si terrà il 14 febbraio durante la serata dedicata alle cover, ha suscitato dibattiti riguardo alla rilevanza dei testi della canzone nel contesto attuale. Negli ultimi giorni, diverse discussioni sui social media hanno portato a speculazioni su possibili adattamenti per rispondere alle critiche sul brano, considerato inadeguato da alcuni.

Masini ha preso la parola per chiarire la situazione attraverso un post su Instagram, affermando che non ci saranno modifiche alle parole originali della canzone. Ha spiegato che la loro interpretazione sarà una combinazione del testo originale con nuove strofe scritte da Fedez, creando così un “racconto totalmente nuovo”. Le sue dichiarazioni mirano a rassicurare il pubblico, mantenendo l’integrità del pezzo originale pur introducendo elementi freschi.

In aggiunta, Carlo Conti ha commentato che la performance rappresenterà una “versione 2.0” della canzone, bilanciando rispetto per il passato con una visione più moderna. Anche se sono circolate voci sulla possibilità che Fedez inserisse nuove barre per rispondere alle critiche, Masini ha ribadito che si tratterà solo di aggiunte, non di sostituzioni del testo originale.

La curiosità per questa nuova interpretazione cresce e il pubblico attende con interesse l’esibizione di Masini e Fedez sul palco dell’Ariston, pronti a scoprire come verrà presentata questa versione rinnovata di “Bella Stronza”.