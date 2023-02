Leggings Sportivi da Donna, leggings yoga coprenti, pantaloni sportivi modellanti, pantaloni yoga, pantaloni fitness, leggings sportivi a compressione da donna, leggings sportivi per lo sport

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 30 x 20 x 2.5 cm; 200 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 novembre 2022ASIN ‏ : ‎ B0BM7TWM3NCategoria ‏ : ‎ Donna

[Materiale Flessibile e di Alta Qualità]: Tessuto molto elasticizzato con modellatura della figura senza cuciture, push up sexy, vestibilità aderente, forte compressione per un maggiore sostegno in tutte le direzioni. Il materiale super morbido, elasticizzato e non aderente, vi farà sentire come una seconda pelle, mantenendo sempre una vestibilità perfetta.

Polyester

Sportivi

[Pantaloni Fitness Coprenti da Donna]: Questi leggings sportivi sono opachi e ispessiti per evitare che si veda la biancheria intima. Il colore del cavallo non si nota, quindi non dovete preoccuparvi che gli altri ci facciano caso. Inoltre, le cuciture del cavallo sono ergonomiche, in modo da ridurre i punti di pressione e l’attrito durante l’esercizio e rendere l’allenamento più confortevole.

[Fantastic Fit Body]: Il tessuto elastico senza cuciture sostiene e spinge i fianchi, la vita alta con controllo della pancia per adattarsi perfettamente al corpo mantenendo il comfort personale, progettato per delineare le vostre curve e la vostra forma.

[Adatto a Molte Occasioni]: Sport, fitness, corsa, pilates, yoga, stretching, tempo libero, uscite, viaggi e abbigliamento quotidiano. È anche molto adatto per compleanni, Ringraziamento, Natale, San Valentino come regalo per i vostri amici, fidanzate, mogli e madri.

22,99€