Leggi approvate in Italia

Il Parlamento ha approvato 94 leggi, di cui 69 sono state proposte dal Governo. Solo una legge è stata promossa attraverso un’iniziativa popolare, quella sulla partecipazione dei lavoratori, proposta dalla Cisl. I dati sulla produzione legislativa mostrano che il Governo ha un ruolo sempre più dominante nella creazione delle leggi. Infatti, nell’attuale legislatura, solo il 24% delle leggi è stato proposto dal Parlamento, mentre ben 200 leggi su 269 sono state promosse dal Governo. La metà di queste leggi è stata frutto della conversione di decreti-legge emanati dall’esecutivo, che dovrebbero essere un’eccezione ma assorbono una parte cospicua dell’attività delle Camere.

L’esecutivo ha fatto anche un uso massiccio della questione di fiducia, utilizzandola in 54 dei 98 decreti convertiti e nelle leggi di bilancio relative ai prossimi anni. In tre anni su quattro, la questione di fiducia è stata posta sulla legge di bilancio in entrambi i rami del Parlamento. Inoltre, il monocameralismo “di fatto” è una pratica comune, con 96 leggi di iniziativa governativa approvate con il contributo di una sola Camera e 97 decreti convertiti in legge. Ciò solleva interrogativi sul ruolo del Governo e delle Camere nel processo legislativo e sulla necessità di riforme per correggere le distorsioni nel sistema.