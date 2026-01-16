Leggi animali in Europa

Ci sono diversi file importanti sui tavoli europei che sono stati bloccati o indeboliti da tempo. Tra questi, ci sono le leggi di tutela degli animali allevati in tutte le fasi della loro vita, la cui revisione è stata annunciata dalla Commissione europea, ma che ha subito continui ritardi e attacchi da parte della lobby dell’agroindustria zootecnica.

La Commissione europea aveva preso l’impegno di presentare una bozza di legge per il divieto dell’utilizzo di gabbie, ma nonostante l’impegno preso, non è stato fatto nulla. Lo scorso anno, un’organizzazione ha presentato un ricorso contro la Commissione presso il Tribunale UE per il ritardo e il mancato rispetto dell’impegno preso.

Il Commissario Várhelyi ha dichiarato che ci sarà una bozza entro l’anno, ma non sono chiari i tempi di transizione né se saranno incluse tutte le specie. Intanto, è stato previsto un fondo per il sostegno all’abbandono delle gabbie in Italia, ma la somma è esigua.

Il trasporto di animali vivi è un altro tema urgente, con oltre 1,5 miliardi di animali trasportati ogni anno in condizioni di sofferenza estrema. La riforma del regolamento dovrebbe assicurare maggiore protezione agli animali, ma il testo della nuova bozza ha subito molti attacchi e modifiche che rischiano di svuotare il senso di questa riforma.

Le malattie animali continuano a diffondersi tra gli allevamenti, causando la morte o l’uccisione degli animali coinvolti. La prevenzione con vaccinazioni e biosicurezza non è sufficiente, e solo riducendo le densità e i numeri degli animali allevati può rappresentare una vera soluzione all’enorme problema sanitario rappresentato dall’attuale modello.

L’accordo commerciale Mercosur tra l’UE e quattro Paesi del sud America ha un potenziale distruttivo enorme per quanto riguarda i passi avanti per gli animali in Europa, poiché gli standard di tutela degli animali allevati nei Paesi di origine sono diversi e peggiorativi rispetto alle normative UE.