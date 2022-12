Leggero calo per i mercati europei in attesa delle banche centrali

– Seduta poco mossa in Europa in attesa delle decisioni della FED di questa sera e della BCE e BoE di domani, con gli analisti che si attendono che tutte aumentino i tassi di interesse di 50 punti base, in calo rispetto ai 75 punti base delle riunioni precedenti.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,063. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.810,6 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio Light Sweet Crude Oil che mostra un balzo del 2,16%.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +190 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,83%.

Tra i mercati del Vecchio Continente fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%, poco mosso Londra, che mostra un -0,09%, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,21%.

Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata a 26.700 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap +0,08%; leggermente positivo il FTSE Italia Star +0,38%.

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,18 miliardi di euro, con un incremento di ben 849,2 milioni di euro, pari al 63,84%, rispetto ai precedenti 1,33 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin +2,09%, A2A +1,33%, ERG +1,32% e Amplifon +1,12%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Iveco, che ha chiuso a -2,29%.

Pensosa ENI, con un calo frazionale dell’1,48%.

Tentenna Unipol, con un modesto ribasso dell’1,27%.

Giornata fiacca per BPER, che segna un calo dello 0,74%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus +4,51%, El.En +3,90%, Luve +3,72% e Cembre +1,38%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Danieli, che ha terminato le contrattazioni a -2,75%.

Fincantieri scende del 2,10%.

Calo deciso per Seco, che segna un -2,04%.

Sotto pressione Industrie De Nora, con un forte ribasso dell’1,98%.