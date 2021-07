Mantenendo le caratteristiche distintive della sua linea Swift, ACER introduce la versione X con alcune novità che rendono possibili attività non necessariamente richieste a questo tipo di prodotti.

Acer Swift X è sottile e leggero (17,9 mm e appena 1,3 kg), ma gode anche delle ultime capacità di miniaturizzazione delle componenti. Il modello, infatti, è il primo della serie Swift che monta una scheda video discreta, quindi non integrata, la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti basata su architettura NVIDIA Ampere o le NVIDIA GeForce RTX 3050 e NVIDIA GeForce GTX 1650.

Fino a oggi, mantenere leggerezza e spessore ridotto, per i produttori significava dover accettare, appunto, un compromesso. Ora, invece, gli acquirenti di Acer Swift X potranno sfruttare le prestazioni di una scheda video discreta e ciò significa spingersi verso un’elaborazione grafica prima impensabile.

L’identità della linea Acer Swift non è comunque in discussione, il suo pubblico rimane quello degli utilizzatori consumer in casa e on-the-road che non richiedono necessariamente una creatività spinta. Ma, con Acer Swift X, il confine tra un utilizzo comune e professionale delle funzionalità grafiche certamente si riduce.

Reattività, performance, autonomia in form factor leggeri e contenuti rimangono i valori distintivi di tutti i modelli della famiglia Acer Swift. Tra questi, Acer Swift 5 è certificato Intel Evo Platform raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati da Intel in termini di esperienza d’uso, come la ripresa istantanea dallo standby e la ricarica rapida.

Componenti di tutto rispetto per l’utilizzo on-the-road

Il nuovo Acer Swift X si basa su piattaforma AMD Ryzen, un disco SSD di capienza fino a 2 Tb e una batteria da 59 Wh con ricarica rapida che spinge l’autonomia fino a 17 ore permettendo di lavorare a lungo anche fuori ufficio. La scheda discreta di Nvidia, che governa un pannello IPS da 14 pollici FHD, permette di azzardare un editing foto e video, anche in 4K, e qualche buona sessione di gioco.

Completa la dotazione hardware un lettore di impronte digitali che, in concerto con Windows Hello, protegge e velocizza l’accesso al laptop. Da segnalare, inoltre, l’algoritmo di AI che sopprime il rumore di fondo durante le videochiamate (Acer PurifedVoice) e la tecnologia Acer BlueLightShield per ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo.

Scelte architetturali innovative

È stupefacente immaginare lo sforzo ingegneristico applicato a un telaio così ridotto. Il classico problema del surriscaldamento di laptop dalle dimensioni ridotte viene risolto da Acer Group con l’inserimento di una ventola “stereo ring” da 59 pale da 0,3 mm ma, soprattutto, dall’introduzione di un pannello inclinato posto sopra la ventola stessa che migliora l’areazione fino a un 10% in più.

Anche il nuovo design della tastiera contribuisce a una migliore espulsione del calore (8-10% in più) grazie alla presa d’aria incorporata. In più, l’utilizzatore può scegliere in maniera indipendente tre modalità di raffreddamento: silenzioso, standard e avanzato.

L’elegante linea stilistica e la distribuzione di colori e rifiniture hanno permesso all’Acer Swift X di vincere l’ambito Red Dot Award 2021. Acer Swift X è disponibile in Italia da luglio nei consueti canali di vendita di Acer e sullo store dell’azienda.