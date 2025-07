Leggende Pokémon Z-A: Gameplay e novità dalla Gamescom

L’uscita di “Leggende Pokémon Z-A” sta suscitando grande attesa tra i fan della serie, che non vedono l’ora di scoprire le novità. Recentemente, è stato pubblicato un video gameplay sul sito ufficiale giapponese, offrendo una prima occhiata alle meccaniche di gioco.

La clip, della durata di circa un minuto, mostra in particolare le dinamiche delle lotte in tempo reale, simili a quelle già viste in “Leggende Pokémon Arceus”. In questo nuovo titolo, gli allenatori possono interagire con le creature direttamente nell’open world, senza interruzioni tra esplorazione e combattimento. Gli allenatori hanno la possibilità di lanciare PokéBall per richiamare i Pokémon ed ordinar loro di attaccare gli avversari.

Il video si concentra sulla fase offensiva, rivelando anche che durante questi combattimenti è possibile catturare nuovi Pokémon semplicemente lanciando le sfere. Questo approccio segna una deviazione significativa rispetto alla tradizionale impostazione dei precedenti capitoli della serie sviluppata da GameFreak.

In aggiunta, è stata annunciata una demo esclusiva del gioco per la Gamescom di Colonia, un evento atteso che permetterà ai visitatori di provare in anteprima questa nuova esperienza.