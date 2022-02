Leggende Pokémon: Arceus è un grandissimo successo su Switch, con 6,5 milioni di copie vendute in una settimana dal lancio. Ma in molti hanno storto il naso di fronte alla realizzazione tecnica del gioco, che sembra essere rimasto un paio di generazioni indietro rispetto a ciò che la console Nintendo è in grado di fare (come abbiamo avuto già modo di constatare nella nostra recensione). Ebbene, programmatori amatoriali e modder non hanno perso tempo e stanno alacremente lavorando a delle modifiche del gioco in versione emulata su PC, naturalmente senza alcun supporto da Nintendo e in maniera del tutto autonoma. In un recente upload dello YouTuber PurpleThunderNE, in calce a questo articolo, è possibile vedere il risultato di tanta dedizione.

Texture a risoluzione più alta, animazioni fisse a 30 e più frame per secondo, modelli in HD, pop-up degli oggetti a schermo ridotto, migliore resa del cielo e delle ombre, nuovi effetti dell’acqua, ma anche alcuni cambiamenti alla giocabilità sono tutti nel menu dei mod. Ad esempio, sono stati aggiunti segnalini sulla mappa per gli oggetti nascosti, energia infinita, controlli più sensibili, la possibilità di nuotare più a lungo prima di affogare, più velocità nello scalare le montagne, e alcuni nuovi colori per i Pokémon più famosi. Insomma, mentre la versione Switch resta ovviamente inalterata e soggetta a critiche più o meno aspre dai puristi della tecnica, il fai-da-te su PC celebra a modo suo un altro grande successo per Pikachu.