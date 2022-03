Durante il mese di marzo sarà possibile scaricare gratuitamente alcuni oggetti bonus in



Leggende Pokémon: Arceus

, il fortunato ultimo capitolo della serie dei mostri tascabili su Nintendo Switch. Tra i regali segnaliamo varie Pokéball speciali, e nella fattispecie i codici sono: THX4Y0URHELP per cinque ciottoli di grana, cinque caramelle rare e cinque pezzi stella, e ARCEUSADVENTURE per 30 Ultra Ball, 30 Gigaton Ball e 30 Jet Ball. Per immettere i codici: avviare il gioco, premere il tasto Su per aprire il menu e scorrere con ZL e ZR fino a “Funzioni di comunicazione”, quindi premere su “Dono segreto”. Selezionare la voce “password” e immettere i codici elencati sopra. A questo punto sarà sufficiente attendere il download, salvare e riavviare per sfruttare i contenuti bonus. Inoltre, fino al 4 aprile GameStop regala codici per il Growlithe di Hisui e 20 Piuma Ball, che possono essere riscattati tramite un form sul sito ufficiale.