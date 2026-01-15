Legge USA: tutela forze speciali

Washington – Un disegno di legge bipartisan mira a rendere un crimine la condivisione pubblica di informazioni identificative sulle forze operative speciali con l’intento di minacciare, intimidire o incitare alla violenza contro di loro. Il senatore repubblicano Ted Budd della Carolina del Nord e la senatrice democratica Jeanne Shaheen del New Hampshire presenteranno il disegno di legge, intitolato Legge sulla protezione degli operatori speciali.

La mossa arriva dopo che un giornalista ha condiviso una foto e una breve biografia di un ufficiale militare che secondo lui era il comandante dell’esercito d’élite Delta Force. La legislazione di Budd e Shaheen mira a proteggere le forze speciali, altro personale del Dipartimento della Difesa che conduce missioni sensibili, gli agenti delle forze dell’ordine federali che supportano le forze speciali, nonché i loro familiari più prossimi.

Il disegno di legge vieterebbe la condivisione pubblica delle informazioni identificative di questi membri del servizio, inclusi nome, foto o immagine della loro casa in relazione al datore di lavoro, data di nascita, numero di previdenza sociale, indirizzo di casa, numeri di telefono, e-mail personali e dati biometrici. Le sanzioni per la violazione della legge includerebbero multe e fino a cinque anni di carcere.

Il giornalista Seth Harp, un veterano dell’esercito diventato giornalista, ha condiviso informazioni su un ufficiale militare e ha detto che il suo account è stato bloccato finché non ha cancellato alcuni post. Harp ha respinto le accuse di aver “doxxato” l’ufficiale, dicendo di aver pubblicato informazioni che erano già disponibili online. La settimana scorsa, il comitato di sorveglianza della Camera ha adottato una mozione per citare in giudizio Harp.

I sostenitori della libertà di stampa hanno difeso Harp in una lettera ai capi della Camera, affermando che il mandato di comparizione “rappresenta un grave pericolo per la garanzia della libertà di stampa del Primo Emendamento”. I rappresentanti del GOP Richard Hudson e Pat Harrigan della Carolina del Nord stanno presentando un disegno di legge complementare alla Camera. Il disegno di legge mira a proteggere gli operatori speciali e a chiarire che esporre incautamente gli eroi della nazione avrà conseguenze.