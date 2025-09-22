21 C
Legge sull’intelligenza artificiale: l’Italia fa la storia

Con l’approvazione del DDL n. 1146, intitolato “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, l’Italia si afferma come il primo Paese europeo a stabilire un quadro normativo completo sull’intelligenza artificiale (IA).

Il provvedimento si integra con il Regolamento (UE) riguardante l’AI e introduce norme specifiche nazionali. L’obiettivo è garantire lo sviluppo dell’IA in modo sicuro e trasparente, ponendo al centro i diritti fondamentali degli individui. In particolare, la legge sottolinea che l’utilizzo dell’IA deve essere subordinato alla tutela di questi diritti in settori delicati come giustizia, lavoro e sanità.

La legge è suddivisa in sei parti principali:

  1. Principi generali: approccio antropocentrico, protezione dei diritti, cybersicurezza e garanzie di trasparenza.
  2. Disposizioni settoriali: riguardano sanità, lavoro, pubblica amministrazione, giustizia e cybersicurezza.
  3. Strategia nazionale: definisce obiettivi, governance e supporti economici.
  4. Diritto d’autore: estende la protezione alle opere create con l’ausilio dell’IA.
  5. Disposizioni penali: introduzione del reato di diffusione illecita di deepfake e nuove aggravanti.
  6. Disposizioni finali: trattano invarianza finanziaria e norme di coordinamento.

In relazione all’AI Act europeo, il DDL recepisce i principi di classificazione dei sistemi in quattro livelli di rischio (inaccettabile, elevato, limitato, minimo). Tuttavia, la legge italiana arricchisce queste disposizioni con norme specifiche in ambiti come sanità, lavoro e giustizia, mirate ad adattarle al contesto nazionale. Ad esempio, in sanità l’IA supporta ma non sostituisce il medico; nel lavoro viene istituito un Osservatorio per monitorare l’impatto sul mercato; nell’amministrazione pubblica, l’IA mira a migliorare i servizi senza eliminare la responsabilità decisoria; infine, in giustizia, l’IA è uno strumento di supporto per i magistrati.

