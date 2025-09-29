Legge sull’AI in Italia: innovazione e diritti garantiti

Con la recente approvazione della legge sull’intelligenza artificiale, l’Italia ha intrapreso un’importante iniziativa per la regolazione di questa tecnologia. La legge, in forma di delega, stabilisce principi e criteri etici, delegando al Governo il compito di attuare regole operative.
Una delle principali sfide riguarda l’armonizzazione con le normative europee e la creazione di un ecosistema normativo che tuteli i diritti fondamentali senza ostacolare l’innovazione. La legge rappresenta il primo intervento sistematico sul tema, offrendo una cornice di valori a cui il Governo dovrà attenersi.
La scelta di adottare una legge-delega consente una maggiore flessibilità normativa, ma solleva interrogativi sulla legittimità e sul controllo democratico. La rischiosa discrezionalità accordata all’esecutivo potrebbe portare a una regolazione troppo tecnocratica, a discapito della rappresentanza popolare.
Un principio chiave nella legge è l’antropocentricità, che vede la tecnologia come strumento al servizio dell’individuo. Questo approccio, che ribadisce il rispetto per la dignità e i diritti umani, deve permeare tutte le normative future riguardanti l’IA.
Inoltre, la legge mira a stimolare la crescita economica attraverso misure di supporto per startup e PMI, mentre deve anche evitare di sacrificare i diritti fondamentali e le garanzie democratiche in nome della competitività.
Infine, la legge deve interagire con l’AI Act europeo, integrandosi senza confliggere. Il futuro della regolamentazione italiana sarà determinato dalla qualità dei decreti delegati che seguiranno, poiché questi stabiliranno il grado di aderenza ai principi costituzionali e sovranazionali.
