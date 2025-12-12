Legge sulla protezione animali in Italia

Il legislatore ha fatto largo uso del diritto penale, introducendo nuovi reati senza preoccuparsi di reperire le risorse per perseguirli. La maggioranza delle riforme non si preoccupa di trovare le risorse necessarie per perseguire i nuovi reati, considerando il diritto penale come “a costo zero”. Ciò ha portato a un sistema penale già compromesso da un carico di lavoro insostenibile per le forze dell’ordine, le Procure della Repubblica e i Tribunali.

La Legge 6 giugno 2025 n. 82, che modifica il codice penale e il codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali, si presenta come un’eccezione a questo punto di vista. La legge comporta un aggravamento delle pene previste per i reati in materia di tutela degli animali, ma non aggiunge nuove fattispecie criminose. La legge presenta importanti novità su altri piani, come ad esempio l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

La legge appare come un provvedimento ben concepito, frutto di una riflessione attenta da parte di persone che si occupano da tempo di tutela degli animali e che mirano a rendere più efficiente il sistema, almeno nella parte che riguarda la tutela penale. La legge non sembra essere una sterile presa di posizione “animalista”, ma piuttosto un passo avanti su una strada lunga verso la protezione degli animali.