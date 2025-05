Legge sul fine vita in Toscana: il ricorso del Governo Meloni e le prospettive future

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita approvata dalla Toscana, la prima in Italia a regolamentare il suicidio medicalmente assistito in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale. La Regione difende la legge, mentre il governo contestata la sua legittimità, evidenziando uno scontro tra centrodestra e opposizioni. La decisione è stata formalizzata il 8 maggio, con il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, che sostiene che la normativa supera le competenze regionali, invadendo ambiti riservati allo Stato.

La legge toscana, approvata a metà marzo, considera il suicidio medicalmente assistito un servizio sanitario, con un procedimento gratuito che può durare fino a 40 giorni. Dopo l’approvazione, il governo aveva 60 giorni per contestarla, e molte attese c’erano in Parlamento dove sono presenti proposte di legge simili. Le forze di centrodestra, tra cui Forza Italia e Lega, hanno criticato la norma, affermando che senza una legge nazionale, la Regione non dovrebbe legiferare su temi delicati come il fine vita.

Il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha espresso delusione, definendo la legge un atto di responsabilità verso chi vive sofferenze insopportabili. Ha dichiarato che, in assenza di una legge nazionale, la Regione ha scelto di dare risposte concrete, accusando il governo di ostacolare tali iniziative. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha definito la decisione del governo come ipocrita e cinica. Inoltre, l’Associazione Coscioni ha ribadito che il diritto all’aiuto al suicidio è stato affermato da sentenze della Corte, sostenendo la necessità di una normativa regionale per garantire tempi certi e modalità per chi richiede assistenza.

