Legge per il benessere degli animali: appello dall’Italia

Al Italian Pet Summit, aziende, veterinari e associazioni hanno lanciato un appello per agevolazioni fiscali a sostegno delle famiglie con animali domestici. Attualmente, mantenere un animale comporta spese significative, che superano i 900 euro all’anno, di cui circa 400 euro per cure veterinarie. Il problema è accentuato dall’aliquota IVA del 22%, che rende difficile l’accesso a prodotti e servizi di qualità, soprattutto per le famiglie a basso reddito.

Le organizzazioni coinvolte, tra cui l’Enpa e associazioni di veterinari, hanno sottolineato che avere un animale non dovrebbe essere un privilegio economico. Diverse proposte sono state avanzate per ridurre l’aliquota IVA, come quella presentata da politici di vari schieramenti, ma sono bloccate in commissione alla Camera.

Un’ulteriore alternativa potrebbe essere l’aumento delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie e per le assicurazioni per animali, fungendo da incentivo per le famiglie. Recenti dati mostrano che in Italia vivono circa 9 milioni di cani e 12 milioni di gatti, evidenziando l’importanza economica di questo settore.

Oltre alle questioni finanziarie, è emerso anche un cambiamento nella percezione degli animali, considerati sempre più soggetti di diritto. Le attuali leggi sul maltrattamento animale dimostrano un riconoscimento crescente del loro status di esseri senzienti. Questo cambio di mentalità implica anche la necessità di riconoscere i diritti degli animali in ambito fiscale, apportando un’importante innovazione nel trattamento riservato a questi compagni di vita.