Legge nigeriana per la difesa degli animali selvatici

Il Senato nigeriano ha recentemente approvato una legge dedicata alla conservazione e protezione delle specie in via di estinzione. Questo provvedimento intende rafforzare la legislazione contro il traffico illegale di animali selvatici e la distruzione dei loro habitat.

La nuova norma non solo aggiorna le leggi esistenti, ma introduce anche sanzioni più severe per coloro che violano le disposizioni. Inoltre, conferisce maggiori poteri alle autorità competenti per il monitoraggio e l’applicazione della legge.

Questa iniziativa è cruciale per la salvaguardia della fauna selvatica, specialmente per specie vulnerabili come il pangolino, noto per la sua cattività e sfruttamento illegale. L’approvazione della legge rappresenta un passo significativo verso la tutela della biodiversità in Nigeria e sottolinea l’impegno del paese nella lotta contro il crimine ambientale.