Legge italiana sull’intelligenza artificiale: novità e implicazioni

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge n. 1146-B, che segna l’entrata in vigore della prima norma italiana riguardante l’intelligenza artificiale, in linea con l’Ai Act europeo. Questo provvedimento rappresenta un passo importante nel collegamento tra tecnologia e professioni regolamentate, introducendo disposizioni rilevanti, tra cui l’articolo 13, che stabilisce principi specifici per professionisti come avvocati, ingegneri, geometri e commercialisti.

Il primo comma dell’articolo stabilisce che il professionista deve fornire la prestazione utilizzando “prevalentemente” il proprio lavoro personale, ovvero scienza ed esperienza. Sebbene sia consentito l’uso dell’intelligenza artificiale, essa non può costituire la parte principale della prestazione. Questo implica che i professionisti non devono limitarsi a fungere da intermediari tra il cliente e un sistema automatizzato, in quanto ciò ridurrebbe il loro valore aggiunto.

Ci sono interrogativi rispetto alla responsabilità del professionista: se questo si affida esclusivamente all’intelligenza artificiale per soddisfare un obbligo, può essere considerato inadempiente? La norma potrebbe rafforzare il principio di personalità della prestazione, creando potenziali contestazioni sulla correttezza dell’adempimento, anche senza un danno evidente.

Il secondo comma chiarisce che i professionisti devono dichiarare l’uso di intelligenza artificiale, promuovendo così la trasparenza e la fiducia nel rapporto professionale. Tuttavia, rimangono dubbi su cosa accada in caso di omissione di tale dichiarazione e se questa possa portare a conseguenze legali per il professionista.

In definitiva, questa legge non è solo una norma tecnica, ma un invito a riflettere sul ruolo delle professioni nell’era dell’automazione, enfatizzando l’importanza delle competenze umane e la necessità di un’implementazione responsabile dell’AI.