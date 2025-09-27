Legge italiana sull’intelligenza artificiale: novità e impatti

Dopo l’approvazione finale del DDL n. 1146, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 132, che stabilisce disposizioni e deleghe al Governo riguardo all’intelligenza artificiale (IA). Questa legge rappresenta il primo quadro normativo completo in Italia dedicato all’IA e si allinea con il Regolamento UE sull’argomento, pur includendo norme specifiche per il contesto nazionale.

La legge è suddivisa in sei capitoli e 28 articoli. Il primo capitolo definisce i principi generali, i diritti fondamentali e la trasparenza. Il secondo si concentra su disposizioni per diversi settori, come sanità, lavoro e giustizia. Il terzo capitolo riguarda la strategia nazionale e la governance. Il quarto tratta la protezione del diritto d’autore e dei contenuti generati da IA. Il quinto introduce nuove fattispecie di reato per la diffusione illecita di contenuti generati da IA. Infine, il sesto capitolo include disposizioni finanziarie.

La legge seguendo il modello dell’AI Act europeo distingue i sistemi di IA in base al rischio e promuove un approccio che tutela i diritti umani e la sicurezza. Viene istituito un fondo di 1 miliardo di euro, gestito da CDP Venture Capital, per sostenere PMI e grandi imprese nel campo dell’IA e della cybersicurezza.

In ambito sanitario, l’IA supporta diagnosi e cura, mentre nel lavoro si istituisce un Osservatorio sull’impatto delle tecnologie sull’occupazione. La legge prevede anche misure per il contrasto ai deepfake e stabilisce autorità come AgID e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come punti di riferimento. Tuttavia, la Commissione europea ha sollevato preoccupazioni riguardo all’indipendenza di queste autorità.