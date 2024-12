Legge in Discussione: La Difesa di Renzi contro una Normativa Minacciosa per il Suo Reddito

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato un reddito di 3,2 milioni di euro per lo scorso anno, proveniente da stipendio di senatore e attività di consulenza e conferenze. In risposta a questa situazione, il governo ha introdotto un emendamento alla Manovra 2025, soprannominato “norma anti-Renzi”, che vieta ai membri del governo, ai parlamentari e ai presidenti di Regione di svolgere incarichi retribuiti per soggetti non aventi sede legale nell’Unione Europea. Chi viola questa norma deve versare l’intero importo guadagnato allo Stato, con una multa del 100% del compenso in caso di inadempienza. Mentre i membri del governo sono soggetti a un divieto assoluto, gli altri possono esercitare queste attività solo previa autorizzazione degli organi competenti.

Questa iniziativa non è completamente nuova, essendo stata proposta in precedenza da Giuseppe Conte, leader del M5S, ispirato da Carlo Calenda di Azione. Renzi ha descritto il provvedimento come una “legge ad personam”, sostenendo che rappresenta una punizione politica per il suo ritorno nel centrosinistra. Secondo Renzi, il governo di Giorgia Meloni temerebbe che il suo partito potesse influenzare le elezioni a favore della sinistra, quindi avrebbe deciso di attaccarlo con una legge mai vista in 70 anni di storia repubblicana.

Durante un’intervista con il Corriere della Sera, Renzi ha sottolineato il silenzio dei conservatori, osservando che se Silvio Berlusconi fosse ancora in vita, avrebbe protestato contro la norma definendola “comunista”. Renzi ha accusato Meloni di volerlo allontanare dal Parlamento, dopo tentativi falliti da parte di giuristi e membri del M5S, affermando che non intende lasciare la sua posizione.

In questo contesto, la figura di Renzi e le sue attività extraparlamentari, svolte in gran parte in Arabia Saudita, sono al centro del dibattito politico. La norma proposta è vista da Renzi come un esempio di persecuzione politica, mentre il governo sostiene di voler regolamentare e limitare attività retribuite per evitare conflitti di interesse. La questione si evolve con un intenso scambio di accuse tra Renzi e Meloni, evidenziando le tensioni all’interno della politica italiana.