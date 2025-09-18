Legge IA in Italia: innovazione e diritti in sanità e lavoro

La recente approvazione della legge sull’intelligenza artificiale in Italia segna un passo decisivo verso un quadro normativo che guida lo sviluppo e l’uso di queste tecnologie. Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, questa legge rappresenta una novità importante per il sistema legislativo italiano, ponendo enfasi su principi fondamentali come la trasparenza e la tutela dei diritti.

La legge si compone di 28 articoli e si propone di fornire una struttura completa per la sperimentazione e l’applicazione di sistemi basati su algoritmi intelligenti. Essa valorizza aspetti come la privacy e i diritti fondamentali, cruciale per un’innovazione tecnologica al servizio della comunità. Inoltre, pone attenzione sulla trasparenza delle decisioni automatizzate, cercando di garantire un equilibrio tra progresso tecnologico e protezione dei cittadini.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo deve emettere decreti legislativi per allineare la normativa nazionale all’AI Act europeo, stabilendo regole chiare sull’uso dei dati e sugli algoritmi.

La nuova disciplina suddivide gli interventi in due aree: principi generali e ambiti strategici, come sanità, lavoro e giustizia. In sanità, l’intelligenza artificiale supporta diagnosi e terapie, ma il medico rimane centrale nelle decisioni. I pazienti devono essere informati sull’uso di tecnologie intelligenti nel loro percorso terapeutico.

Nel settore del lavoro, viene istituito un osservatorio nazionale per monitorare l’impatto dell’IA sulle dinamiche occupazionali, assicurando informazione e trasparenza riguardo all’uso di sistemi intelligenti.

Infine, in giustizia, è introdotto un nuovo reato per la diffusione di contenuti illeciti generati con IA, con pene più severe per l’uso illecito di queste tecnologie. In questo contesto, l’Italia si afferma come leader in Europa nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, promuovendo una crescita responsabile e sostenibile nel rispetto dei diritti fondamentali.