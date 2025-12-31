Legge di Bilancio Turismo Italia

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, definisce la legge di Bilancio come una manovra che dimostra l’impegno del governo a sostenere il comparto turistico, fondamentale per l’economia della nazione. La legge introduce diverse misure per sostenere le imprese del settore, tra cui l’introduzione di contratti di filiera e il riconoscimento delle destinazioni turistiche di qualità.

Viene riproposto il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario festivo svolto dal 1 gennaio al 30 settembre, destinato ai lavoratori del settore turistico, alberghiero, ristorazione e termale con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

La legge introduce i contratti di filiera, stanziando 50 milioni di euro annui per il triennio, destinati a contributi per incentivare gli investimenti privati e favorire lo sviluppo della filiera. Sono previsti ulteriori fondi per i contratti di sviluppo con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni per il 2028 e 250 milioni per il 2029.

Vengono semplificate le procedure per l’accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, con l’obiettivo di rendere la nazione più competitiva, sicura, stabile e attrattiva per i visitatori. Il Fondo Unico per il Turismo è stato rifinanziato complessivamente per 37,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio.

La legge introduce nuove modalità per snellire lo sgravio dell’Iva sulle cessioni di beni a uso personale destinati a soggetti residenti fuori dall’Ue, facilitando le procedure di rimborso al momento dell’uscita dal territorio doganale. Viene previsto un processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche intestate al medesimo acquirente.

La legge prevede il riconoscimento di Destinazione turistica di qualità, che punta a identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l’accessibilità dei servizi turistici locali, promuovendo l’eccellenza e la crescita sociale delle destinazioni. Il riconoscimento ha una durata di due anni e beneficia del supporto di Enit in via prioritaria nelle proprie attività di valorizzazione. La misura viene supportata con uno stanziamento di 500mila euro annui, a decorrere dal 2026.