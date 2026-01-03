Legge di Bilancio Italia

La versione finale della Legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro economico del Paese, introducendo un piano articolato volto a stimolare gli investimenti privati, ridurre la pressione fiscale sui lavoratori e sostenere la natalità. Le novità includono il taglio delle aliquote IRPEF e la nuova Rottamazione.

Il cuore del provvedimento fiscale è la riforma delle aliquote per le persone fisiche, con l’aliquota intermedia che scende dal 35% al 33%, per dare ossigeno ai redditi medi e rafforzare la progressività del prelievo. Inoltre, è confermata la Rottamazione-quinquies, che consente un piano di rientro decennale per i debiti affidati alla riscossione, con la possibilità di rateizzare fino a 9 anni.

Per le imprese, cambia la strategia di sostegno industriale, con l’abbandono dei crediti d’imposta in favore del nuovo Iperammortamento per incentivare l’acquisto di beni strumentali. Restano attivi i rifinanziamenti per la Nuova Sabatini e i bonus per la ZES Unica. Sono confermati i crediti d’imposta per l’agricoltura e gli incentivi per il design e l’ideazione estetica.

Per quanto riguarda la casa e i bonus edilizi, le agevolazioni sono confermate per tutto l’anno, con il bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus al 50% per l’abitazione principale e al 36% per le seconde case. Viene aggiornata la normativa fiscale per gli affitti brevi, con aumenti dei controlli e revisione delle aliquote per i proprietari di più unità immobiliari.

La manovra mette al centro la conciliazione vita-lavoro, con misure strutturali come il potenziamento del “Bonus Mamme”, che passa da 40 a 60 euro al mese, e nuovi sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato, con premialità per l’occupazione femminile e delle lavoratrici madri. Viene innalzata la franchigia relativa all’abitazione principale, permettendo a molte famiglie di accedere a servizi agevolati.

Infine, il capitolo previdenza è quello più rigoroso, con lo stop alle proroghe di Quota 103 e Opzione Donna, ma con l’APE Sociale attiva fino al 31 dicembre 2026. Dal 2027 inizierà un progressivo innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata, con nuove regole per destinare il TFR alla previdenza complementare per i neoassunti.