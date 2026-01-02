Legge di Bilancio Italia

La legge di Bilancio contiene una nuova stretta sui pensionamenti anticipati che colpisce sia gli uomini sia, in misura maggiore, le donne e i giovani. Per le lavoratrici, oltre all’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, vengono cancellati due canali di uscita anticipata: Opzione donna e la possibilità di cumulare i contributi all’Inps con quelli versati ai fondi di previdenza integrativa.

Le lavoratrici non potranno più utilizzare Opzione donna, che non è stata prorogata, e non potranno più cumulare i contributi all’Inps con quelli versati ai fondi di previdenza integrativa. I giovani, invece, non potranno più cumulare i contributi all’Inps con quelli versati ai fondi di previdenza integrativa per raggiungere l’importo minimo di pensione che consente di lasciare il lavoro con tre anni di anticipo, a 64 anni.

L’adeguamento dei requisiti per lasciare il lavoro alla speranza di vita prevede un aumento di tre mesi dell’età pensionabile, che sarà diluito in due anni. Dal 2027 l’aumento sarà di un mese, mentre altri due si aggiungeranno dal 2028. Per andare in pensione di vecchiaia nel 2027 saranno necessari 67 anni e un mese d’età e dal 2028 ci vorranno 67 anni e tre mesi.

Le lavoratrici potranno lasciare il lavoro dopo 41 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e dopo 42 anni e un mese nel 2028, sempre con l’aggiunta dei tre mesi di “finestra mobile”. I giovani avranno più difficoltà a uscire a 64 anni a causa della cancellazione del cumulo dei contributi all’Inps con quelli versati ai fondi di previdenza integrativa. Tuttavia, potranno conferire il Tfr ai fondi pensione con il sistema del silenzio-assenso, che avrà una durata di 60 giorni.