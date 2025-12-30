Legge di Bilancio Italia

Il Forum delle Associazioni Familiari ha accolto con soddisfazione l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie. Tuttavia, si sottolinea che le famiglie si trovano con un portafoglio dal potere d’acquisto sempre più esiguo e che è fondamentale che a queste misure seguano maggiori investimenti e politiche strutturali.

La Legge di Bilancio introduce una serie di interventi di natura economica, fiscale e di welfare a sostegno delle famiglie, della genitorialità e dei figli. Tra questi, ci sono il rafforzamento del bonus per le mamme lavoratrici, un lieve rafforzamento dei congedi parentali, nuove disposizioni in materia di ISEE e misure per il settore scolastico. In particolare, è stato cambiato il sistema di calcolo dell’ISEE, con una scala di equivalenza più giusta verso le famiglie con figli e la parziale sterilizzazione della prima casa.

Il rifinanziamento dei fondi destinati ai servizi educativi è stato riconosciuto come necessario per investire su questo ambito strategico e sostenere concretamente i genitori. La detrazione al 19% per l’acquisto di libri scolastici e i contributi per studenti delle scuole paritarie sono state accolte come misure positive. stata anche creata una stabile per i servizi educativi, centri estivi e attività per minori gestiti dai Comuni.

Secondo il presidente del Forum delle Associazioni Familiari, è decisivo affrontare le grandi sfide che il Paese ha di fronte, come il calo demografico, la conciliazione tra lavoro e vita familiare e la povertà educativa. necessario mettere in campo politiche familiari coerenti e coordinate, in grado di accompagnare le famiglie lungo tutto il ciclo di vita e di rafforzare il loro ruolo sociale ed economico. Il Forum richiama l’esigenza di mantenere una reale coerenza con le strategie europee, che possano individuare nel sostegno alla natalità e alla famiglia leve centrali per uno sviluppo sostenibile.