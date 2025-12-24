Legge di Bilancio Italia

La Legge di Bilancio per il 2026 è stata approvata dal Senato e attende l’ok definitivo della Camera. Il pacchetto complessivo vale 22 miliardi di euro e ridisegna tasse e agevolazioni. Le principali misure che incidono sui portafogli di cittadini e consumatori includono il taglio dell’Irpef al ceto medio, la riduzione dei bonus casa, l’adeguamento dei requisiti per le pensioni e la rottamazione quinquies delle cartelle.

Il taglio dell’Irpef prevede una riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota, che scende dal 35% al 33%. Ne beneficeranno circa 13,6 milioni di contribuenti. Le nuove aliquote saranno: 23% fino a 28mila euro, 33% tra 28mila e 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro.

I bonus casa sono stati ridimensionati: il superbonus è stato archiviato, ma restano alcune detrazioni, come il 50% per la prima casa e il 36% per seconde case e immobili in affitto. È confermato anche il bonus mobili al 50% con tetto di spesa di 5mila euro.

Per le pensioni, l’età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028, esclusi i lavori gravosi. Aumentano anche i requisiti per la pensione anticipata.

È prevista anche una nuova definizione agevolata per le cartelle dal 2000 al 2023, che potranno essere pagate in 9 anni con 54 rate bimestrali e un tasso di interesse al 3%. La domanda dovrà essere presentata online all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2026.

Infine, il valore massimo della prima casa escluso dal calcolo dell’Isee salirà a 120mila euro nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane, ampliando la platea dei nuclei con accesso alle agevolazioni sociali.