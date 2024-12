Legge di Bilancio da 30 miliardi: Novità e Impatti dell’Ultima Versione

La legge di bilancio sarà discussa in aula domani, giovedì, alle ore 8, secondo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo alla Camera. Le votazioni non inizieranno prima delle 11, e verrà posta la questione di fiducia. Da venerdì 20 dicembre, alle 11, avrà inizio la votazione per appello nominale, con le dichiarazioni di voto programmate per le 9:30. Salvo imprevisti, le dichiarazioni di voto e il voto finale dovrebbero completarsi entro il giorno stesso, con l’esame che proseguirà dalle 12:30 alle 20, includendo le votazioni sui restanti articoli, le proposte emendative e gli ordini del giorno. Dalle 20 alle 21 ci sarà l’esame della nota delle variazioni, seguito dal voto finale.

Alcune delle ultime revisioni sono state illustrate da Alessandro Marchetti.