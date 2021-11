Nella settimana parlamentare che va dal 29 novembre al 5 dicembre sarà la manovra di Bilancio a farla da padrone: nella commissione Bilancio del Senato partirà l’esame degli emendamenti la testo varato dal governo.

A Montecitorio in Aula il Dl Capienze, già approvato dal Senato, che deve essere convertito in legge entro il 7 dicembre. Calendarizzata anche la commissione di inchiesta sulle origini del Sars-Cov-2: potrebbe essere la settimana giusta per il via libera.

Attesa per l’esame del testo unificato sul suicidio medicalmente assistito: nelle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali si dovrebbe passare all’esame degli emendamenti, l’approdo in Aula è previsto per il 13 dicembre.

Commissione Affari sociali

Nel corso della settimana la Commissione presieduta da Marialucia Lorefice, in sede referente, proseguirà l’esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di disabilità (relatrici Lisa Noja, IV, e Gilda Sportiello, M5S). In sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio che esaminerà il disegno di legge di conversione del Dl 152/2021, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Sempre in sede referente, la commissione avvierà l’esame della proposta di legge sulla “Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità ‘Il Forteto’.

Commissione Igiene e Sanità

Nella commissione presieduta da Annamaria Parente, focus sul parere da inviare alla commissione Bilancio sulla manovra finanziaria, relatrice la leghista Maria Cristina Cantù.