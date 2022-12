Legge di Bilancio, bonus psicologo diventa permanente. Soddisfazione di Pd e M5S

Il bonus psicologo nato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro. È quanto previsto da un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse stanziate ammontano a cinque milioni di euro per il 2023 e otto milioni di euro a decorrere dal 2024. Confermato il tetto Isee a 50mila euro per ricevere il contributo. Per l’anno in corso le risorse ammontavano a 25 milioni di euro.

«Sul bonus psicologo abbiamo ottenuto un grande risultato con un nostro emendamento che rende il fondo per la copertura della misura strutturale. Il contributo sarà finanziato con cinque milioni per il 2023 e otto milioni a decorrere dal 2024. Siamo contenti per questa misura che è stata purtroppo molto utilizzata, oltre ogni aspettativa e che potrá continuare a contribuire al miglioramento del benessere psicologico di tante persone di ogni età duramente provate da questi anni di pandemia e crisi», dichiarano in una nota congiunta le deputate dem Debora Serracchiani, presidente del gruppo Pd alla Camera e Marianna Madia.

Soddisfazione anche da parte del MoVimento 5 stelle: «Il bonus psicologo ha l’obiettivo di sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Per fortuna, grazie a un’operazione che per una volta ha visto i partiti collaborare senza steccati ideologici, è stato riformulato e approvato un emendamento che rifinanzia questa misura importantissima con 13 milioni nei prossimi due anni. Ovviamente non basta: ci batteremo affinchè nel primo provvedimento utile venga aumentato il fondo in dotazione e soprattutto strutturato un progetto permanente per realizzare e consolidare una rete pubblica di protezione della salute psicologica per le famiglie e per i soggetti fragili», afferma la deputata del Movimento cinque stelle, Carmen Di Lauro.