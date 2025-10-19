16 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Politica

Legge di Bilancio 2026: novità fiscali e misure di sostegno

Da stranotizie
Legge di Bilancio 2026: novità fiscali e misure di sostegno

La prima bozza della legge di Bilancio 2026, composta da 137 articoli, sarà presentata in Parlamento nei prossimi giorni per l’inizio dell’iter di approvazione. Il testo conferma le principali misure fiscali annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Tra le novità più rilevanti c’è il taglio dell’aliquota intermedia Irpef, che scenderà dal 35% al 33%, con l’obiettivo di supportare i redditi medi. Si continua a prevedere anche la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, che offre condizioni agevolate per regolarizzare i debiti verso il fisco.

Nel documento è inclusa una revisione al rialzo della cosiddetta “tassa sui paperoni”, insieme a un intervento di spending review per i ministeri e un pacchetto di misure destinate alle famiglie.

Inoltre, è previsto un contributo straordinario per banche e assicurazioni, concepito per bilanciare l’impatto delle agevolazioni fiscali e delle politiche di contenimento della spesa pubblica.

Articolo precedente
Campionati Sardi Veterani di Tennis a Cagliari
Articolo successivo
Sostegno al Sud: opportunità economiche per il turismo e l’export
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.