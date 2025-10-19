Legge di Bilancio 2026: novità fiscali e misure di sostegno

La prima bozza della legge di Bilancio 2026, composta da 137 articoli, sarà presentata in Parlamento nei prossimi giorni per l’inizio dell’iter di approvazione. Il testo conferma le principali misure fiscali annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Tra le novità più rilevanti c’è il taglio dell’aliquota intermedia Irpef, che scenderà dal 35% al 33%, con l’obiettivo di supportare i redditi medi. Si continua a prevedere anche la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, che offre condizioni agevolate per regolarizzare i debiti verso il fisco.

Nel documento è inclusa una revisione al rialzo della cosiddetta “tassa sui paperoni”, insieme a un intervento di spending review per i ministeri e un pacchetto di misure destinate alle famiglie.

Inoltre, è previsto un contributo straordinario per banche e assicurazioni, concepito per bilanciare l’impatto delle agevolazioni fiscali e delle politiche di contenimento della spesa pubblica.