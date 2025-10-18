Legge di Bilancio 2026: novità fiscali e aiuti alle famiglie

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di Bilancio 2026, avviando il suo percorso parlamentare. Dopo l’invio del Documento Programmatico di Bilancio alla Commissione europea, ora la manovra passa al Senato, mentre la Camera dei Deputati si occuperà dell’approvazione finale.

Il governo ha dovuto considerare le coperture finanziarie, che provengono anche da contributi di banche e assicurazioni, poiché non ci sono abbastanza risorse per implementare tutte le misure proposte. Tra le priorità c’è il taglio dell’Irpef per il ceto medio, insieme a molte altre misure organizzate in dieci categorie: famiglie, fisco, lavoro, istruzione, casa, imprese, sanità, banche, enti locali, leggi e riforme.

Nella Legge di Bilancio sono previste iniziative significative. Per le famiglie, sono stanziati 3,5 miliardi di euro per sostenere il reddito e incentivare la natalità. È previsto un intervento sull’Isee per alzare la soglia d’esclusione per la prima casa. Inoltre, si riconferma il congedo parentale e aumenta il bonus mamme. Ci sarà anche un nuovo contributo per genitori separati in difficoltà economica.

In ambito fiscale, si concentra l’attenzione sull’Irpef, con un intervento che prevede la riduzione per la fascia di reddito tra 28.000 e 50.000 euro. La manovra include anche la rottamazione delle cartelle esattoriali per facilitare i pagamenti dei contribuenti.

Sul fronte del lavoro, si punta a migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori e a incentivare gli aumenti salariali. È previsto un potenziamento della sanità con nuovi fondi e assunzioni. Le misure per le imprese mirano a sostenere gli investimenti, con incentivi come il super ammortamento.

Infine, le riforme riguardano l’intelligenza artificiale e la filiera dei semiconduttori, sottolineando l’importanza della sostenibilità e della crescita economica in un contesto di incertezze.