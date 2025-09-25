Legge delega e contratti pirata: rischio corsaro in Italia

Il disegno di legge delega recentemente approvato in Senato riguarda la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, introducendo importanti cambiamenti nel modo di identificare i contratti di riferimento nei vari settori. Attualmente, si tende a seguire i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, considerando sia il contenuto che i firmatari, inclusi i datori di lavoro.

Una sentenza del Tribunale di Campobasso ha messo in evidenza che, in caso di più contratti per la stessa categoria, è necessario individuare il contratto leader, ponendo l’accento sulla necessità di valutare le parti sociali e non solo il contratto stesso. I sindacati più rappresentativi hanno il potere di stipulare certi contratti, mentre altri sindacati, spesso definiti “pirata” per la loro scarsa rappresentatività, possono stipularne altri che generalmente offrono un costo del lavoro più contenuto.

L’attuale riforma introduce il concetto di “contratti maggiormente applicati”, che differisce dalla nozione di “maggiore rappresentatività”. Se le aziende di un settore decidessero di passare in massa a contratti pirata, questi potrebbero diventare i contratti leader, riducendo il potere dei contratti più rappresentativi. La proliferazione di contratti negli ultimi anni, che ora supera il migliaio, rende anche i settori di nicchia suscettibili a cambiamenti rapidi.

Le parti sociali stanno cercando di definire i perimetri contrattuali attraverso accordi come il Patto per la fabbrica, ma l’implementazione rimane complessa. La nuova legge delega, se non vigilata, rischia di avvantaggiare i contratti meno rappresentativi, trasformando la contrattazione pirata in una realtà legittimata e, non a caso, potrebbe essere rinominata contrattazione “corsara”.